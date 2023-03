Die Band hieß ursprünglich Exit Through The Gift Shop. Doch diesen Namen wollte Banksy einem Dokumentarfilm geben, der 2010 erschien. Um Verwechslungen oder Markenschutz-Streitigkeiten zu vermeiden, bot der Künstler der Band ein eigens kreiertes Bild an – wenn sie ihren Namen ändert. Die Gruppe ging auf den Vorschlag ein und heißt seither Brace Yourself!. Sängerin Natalie Zalewska sagte PA, bei dem Verkauf gehe es darum, das Werk als »Teil der Geschichte« zu bewahren.