Ukrainische Banksy-Briefmarke Da legt der Knirps den großen Putin aufs Kreuz

Endlich ein Banksy, den man in die Tasche stecken kann: Die Ukraine gibt zum Jahrestag des russischen Angriffs eine Briefmarke heraus, die ein Werk des Streetart-Künstlers in Borodjanka zeigt. Die Nachfrage in den Postämtern: riesig.