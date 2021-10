Auktion Halb geschreddertes Banksy-Werk erzielt Rekordsumme

»Love is in the Bin«: Dass Banksys Schredderwerk nicht für den Papierkorb war, zeigte sich nun bei einer Versteigerung von Sotheby's. Mit 16 Millionen Pfund erzielte es mehr als jedes andere Werk des Künstlers.