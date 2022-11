Borodjanka nordwestlich der Hauptstadt Kiew war kurz nach Beginn des Kriegs am 24. Februar von russischen Truppen erobert worden. Im April konnten ukrainische Einheiten die Siedlung befreien. Die Ukraine wirft russischen Truppen vor, sie hätten in dem Vorort wie auch in Butscha, Hostomel oder Irpin »massenhafte Gräuel« begangen. Dazu zählten Morde, Entführungen, Folterungen und Vergewaltigungen.

Eine Anspielung auf Wladimir Putin

Wie die Nachrichtenagentur PA jetzt erfuhr, stammen auch weitere Werke in der Ukraine, die im typischen Schablonenstil des Künstlers gehalten sind, von Banksy. So ist ebenfalls in Borodjanka auf einer Wand zu sehen, wie ein Kind einen erwachsenen Mann beim Judo zu Boden wirft – offenbar eine Anspielung auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ein begeisterter Judoka ist.