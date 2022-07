So zeigt sich Obama einerseits besonders gegenwärtig. Zu den Songs, die er diesen Sommer besonders gerne höre, zählen demnach unter anderem »Break My Soul« von Beyoncé, »Music For A Sushi Restaurant« von Popstar Harry Styles, »Saoko« von der Durchstarterin Rosalia und »Die Hard« von Kendrick Lamar . Selbstverständlich finden sich auf seiner Hitliste auch Klassiker wie »Let's Go Crazy« von Prince, »I've Been Loving You« von Otis Redding und »Save Me« von Aretha Franklin.