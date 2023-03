Der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama kommt von Ende April an für mehrere Auftritte nach Europa. Und das nicht, um andere Politiker zu treffen, sondern um Shows zu machen. Die Veranstalter haben große Hallen gebucht, zuerst am 30. April in Zürich, dann am 2. Mai in Amsterdam und schließlich am 3. Mai in Berlin. Dort wird der 61-Jährige in der Mercedes-Benz-Arena im Bezirk Friedrichshain auftreten. In die Halle passen 17.000 Menschen. Normalerweise spielen hier Superstars wie Taylor Swift.