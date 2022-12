Die ultimative Obama-Playlist folgt – ebenfalls der Tradition nach – auf eine Liste Obamas liebster Filme und Bücher . Bereits vor den Weihnachtstagen hatte Obama bekannt gegeben, er habe in diesem Jahr gern das Buch seiner Frau Michelle gelesen, das in Deutschland unter dem Titel »Das Licht in uns: Halt finden in unsicheren Zeiten« erschienen ist. Es steht ganz oben auf Obamas Liste.

Doch nicht immer haben Obamas Tipps nur persönlichen Hintergrund, er wird in seinen Empfehlungen auch politisch: So legt er etwa nahe, das Buch »Afterlives« von Abdulrazak Gurnah zu lesen. Der tansanisch-britische Autor bekam 2021 den Nobelpreis, er schreibt in dem auf Deutsch erschienenen »Nachleben« über die Kolonialzeit in Deutsch-Ostafrika.