Podcast Barack und Michelle Obama beenden Deal mit Spotify

Barack und Michelle Obama möchten offenbar nicht mehr mit Spotify zusammenarbeiten. Nach Informationen des Nachrichtenportals Bloomberg planen sie, ihre Kooperation mit Auslaufen ihres Vertrags im Oktober zu beenden. Der US-amerikanische Ex-Präsident und die ehemalige First Lady zeigten sich demnach unzufrieden mit den Vertragskonditionen. Die Produktionsfirma der Obamas, Higher Ground Production, bestätigte auf Anfragen der Branchenplattform Variety das Ende der Zusammenarbeit.

2019 hatten die Obamas eine exklusive Partnerschaft mit Spotify verkündet . Danach startete Barack Obama bei dem Streaminganbieter unter dem Titel »Renegades: Born in the USA« einen Podcast mit Bruce Springsteen . Seine Frau folgte mit ihrem persönlichen »Michelle Obama Podcast« . Über die Höhe der Vergütung wurden keine Angaben gemacht. Verschiedene Quellen wie die britische Zeitung »The Guardian« berichteten über einen Millionendeal.

Laut Medienberichten gab es zwischen Spotify und Higher Ground Productions bereits im Februar Unstimmigkeiten. Der Streamer wünschte sich demnach, dass die Obamas öfters persönlich in Podcasts auftreten. Die wollten dagegen lieber neue, unbekanntere Stimmen zu Wort kommen lassen.

Die Produktionsfirma der Obamas ging bereits 2018 auch einen Deal mit Netflix ein. Seitdem produzierten sie für den Streamingkanal verschiedene Dokus wie »Becoming« oder »American Factory«. In der Serie »Our Great National Parks« spricht Barack Obama den Erzähler. Bei Penguin veröffentlichte Obama außerdem mehrere Bücher, darunter seine Memoiren »A Promised Land« sowie das Sachbuch »Renegades« mit Bruce Springsteen, in Anlehnung an den gemeinsamen Spotify-Podcast.