Die US-Fernsehlegende Barbara Walters ist tot. Die frühere Nachrichtenmoderatorin starb im Alter von 93 Jahren, wie der Fernsehsender ABC, ihr langjähriger Arbeitgeber, am Freitagabend mitteilte. Der Chef des US-Unterhaltungskonzerns Disney, Bob Iger, schrieb auf Twitter, Walters sei in ihrem Haus in New York gestorben. ABC gehört zu Disney.