Auch weitere Details des Plots sind nun bekannt. Barbie (Margot Robbie) fliegt aus dem heilen »Barbie-Land« heraus, weil sie sich nicht an die strengen Regeln dieser perfekten Bonbon-Welt hält. Prompt landet sie in der realen Welt. An ihrer Seite: Boyfriend Ken. Mit erweitertem Horizont kehrt Barbie zurück und will den anderen Barbies und Kens zeigen, wie sie das Leben lockerer nehmen könnten. Ganz glatt läuft ihre Rückkehr jedoch nicht.