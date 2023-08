»Barbie« bleibt auf der Überholspur: Erst legte die Realverfilmung von Regisseurin Greta Gerwig den Filmstart des Jahres in den USA hin, dann steigt Hauptdarsteller Ryan Gosling mit »I’m Just Ken« in die US-Charts ein. Nun, nur wenige Wochen nach dem Start in den Kinos, hat der Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Millionen Euro) eingespielt. Damit gelang es Gerwig als erster Solo-Regisseurin, diese Marke zu überspringen, wie der Branchendienst Exhibitor Relations am Sonntag mitteilte.