»I would prefer not to« Taugt der berühmteste Nichtstuer der Literaturgeschichte als Vorbild?

Witzel: Bartleby ist schon länger in Mode. Es gab in jüngerer Zeit Bartleby-Interpreten, die ihn als unser aller Bruder feierten und sogar als neuen Jesus bezeichnet haben. So weit würde ich nicht gehen wollen. Für unsere aktuelle Gegenwart finde ich aber Bartlebys Weigerung interessant, sich nicht in eine Dichotomie von Meinungen einspannen zu lassen.

SPIEGEL: Haben Sie ein Beispiel?

Witzel: Da fällt mir spontan der Streit um Waffenlieferungen für die Ukraine ein, in dem angeblich jeder vortreten und sich für eine Position entscheiden muss.