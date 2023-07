Schon im Trailer zum Film dienen fiktive Kriegsszenen in Schwarzweiß als Hintergrundrauschen für die Probleme des Paars. »Jede Liebesgeschichte hat ihren eigenen Krieg« heißt es darin, dazwischen sind sterbende Menschen zu sehen. Beim Besuch der Gedenkstätte Auschwitz sagt Hauptfigur Nisha: »Wir alle sind ein wenig wie Hitler, oder? Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wollen, was andere haben.«