Metapher für die Vergänglichkeit

Hokusai schuf den Farbholzschnitt »Unter der Welle im Meer vor Kanagawa« – so der eigentliche Titel – in den Jahren 1830/32. Er ist das bekannteste Blatt seiner Holzschnittserie »36 Ansichten des Berges Fuji«. Der heilige Berg ist im Hintergrund zu sehen, während im Vordergrund eine gewaltige Welle über Fischerbooten zu brechen droht. Die Darstellung wurde den Angaben zufolge als Verkörperung der Schönheit wie auch der Zerstörungskraft der Natur, als Metapher für die Vergänglichkeit menschlichen Lebens, aber auch als Symbol für das Eindringen des Westens in Japan gedeutet.