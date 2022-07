Wegen seines Umgangstons stand zwischenzeitlich auch der frühere Musikdirektor der Festspiele, Christian Thielemann, in der Kritik. Er soll Musiker angeschrien und beleidigt haben – ein Vorwurf, den der Stardirigent vehement zurückweist: »Da ist überhaupt nichts dran«, sagte er der Deutschen Presse-Agentur und sprach von einem »Missverständnis«. Auch der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Festspiele, Georg von Waldenfels, hatte Thielemann am Wochenende bei einer Pressekonferenz verteidigt. Im Kern geht es dabei darum, dass bestimmte Aussagen Thielemanns nicht frauenfeindlich gemeint, sondern in einem anderen Kontext gefallen waren.