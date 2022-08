Am Montagabend verletzte sich Sänger Tomasz Konieczny auf der Bühne so schwer, dass er nicht weitersingen konnte. Nun melden die Bayreuther Festspiele Entwarnung: Der »Wotan«-Sänger befinde sich auf dem Weg der Besserung. Er werde bei der für den Mittwoch angesetzten Premiere von »Siegfried«, einem weiteren Teil des »Rings« , wie geplant singen. Das teilten die Festspiele am Dienstag mit.