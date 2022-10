Nach der Niederschlagung der Protestbewegung gegen seine erneute Wiederwahl 2020 ordnete Lukaschenko ein hartes Vorgehen gegen die verbliebenen Dissidenten im Land an. Die wichtige belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna, deren Gründer Ales Bjaljazki in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat Sazuk als politischen Gefangenen anerkannt. Die NGO geht davon aus, dass es derzeit 1344 politische Gefangene in Belarus gibt.