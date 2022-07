Deutschland und Nigeria haben den Weg frei gemacht für die Rückführung in der Kolonialzeit geraubter Kunstobjekte. Mit einer »Gemeinsamen Erklärung zur Rückgabe der Benin-Bronzen« wurde am Freitag in Berlin ein Rahmen geschaffen, wie die Eigentumsrechte an den wertvollen Stücken von deutschen Museen an Nigeria übertragen werden können.