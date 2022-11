Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat Kritik der Gruppe »Letzte Generation« an den Medien zurückgewiesen. »Ich sehe keine Hetze in der Berichterstattung«, sagte DJV-Sprecher Hendrik Zörner am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. »Die ›Letzte Generation‹ muss sich gefallen lassen, dass über den Unfall in den Medien berichtet wird.«