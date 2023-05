Der Antikriegsfilm »Im Westen nichts Neues« ging mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Ausgezeichnet wurde er etwa für Tongestaltung, Kamera und Maskenbild. Zudem erhielt Albrecht Schuch die Auszeichnung für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle. Der Preis für den besten Hauptdarsteller geht an Felix Kammerer, ebenfalls für seine Rolle in dem Antikriegsfilm. Der Film hatte im März in den USA bereits vier Oscars gewonnen.