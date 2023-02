Berlinale »Sur l'Adamant« von Nicolas Philibert gewinnt Goldenen Bären

Der Schauspielpreis ging in diesem Jahr an ein Kind: Sofía Otero wurde für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle ausgezeichnet. Im Coming-of-Age-Film »20 000 especies de abejas« (»20 000 Species of Bees«) spielt sie ein achtjähriges Kind, das auf der Suche nach seiner geschlechtlichen Identität ist.