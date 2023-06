Eine anonyme Befragung an deutschen Bühnen zeigt, was schon zig Recherchen an einzelnen Häusern belegten: An Dutzenden Theatern beklagen sich Beschäftigte über Machtmissbrauch. Laut dem »ARD-Mittagsmagazin« konstatierten viele der Teilnehmenden ein »Klima der Angst«, fast 90 Prozent gaben sogar an, persönlich mit Machtmissbrauch konfrontiert gewesen zu sein.