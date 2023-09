Diese Welt ist im Theater ein Schlechtwetterloch. In dem fällt immer wieder Regen in feinen Fäden vom Bühnenhimmel, die Darstellerinnen und Darsteller stapfen durch eine knöcheltiefe Pfütze. Auf der Fassade des Verlagsgebäudes werden Plakate mit Parolen gehisst, wie sie von der Titelseite der »Bild«-Zeitung stammen könnten, Attacken gegen »die Maulkorb-Republik« zum Beispiel. Die Sängerin Inéz singt mit großartig-jauchzender Stimme den Falco-Klassiker »Out of the Dark«, der Musiker Matze Pröllochs verstärkt mit Schlagzeug und Keyboard die apokalyptische Grundstimmung dieser Theaterveranstaltung, in der nicht nur Peter Baurs Bühnenbild an den Kinoklassiker »Rocky Horror Picture Show« erinnert.

Vor der Premiere von »Noch wach?« hielt übrigens der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher eine kurze Rede, der Abend markiert die Eröffnung der Theatersaison in der Stadt. Die Beschäftigung mit »Noch wach?« findet Tschentscher gut und richtig, sie zeige »Orientierung« und »Haltung«.

Tatsächlich ist es vor allem eine konzentrierte Sprechhaltung, die diesen Theaterabend auszeichnet, ein – trotz aller routiniert eingesetzten Showeffekte – nüchternes Vertrauen auf die Wucht des Worts, auf präzise Zeitgenossenschaft. Nur in wenigen Szenen gestattet sich der Regisseur emotionale Ausbrüche. Einmal dürfen Kahnwald und Löw in einem schönen Pfützentanz das Hin und Her ihrer merkwürdigen Männerliebe nachspielen, einmal feiern die Frauen nach einem vermeintlichen Sieg über den Mann, der sie missbraucht hat, eine wilde Party. Tatsächlich kommt der #MeToo-Täter dann aber doch fast ungeschoren davon – weshalb Rüping am Ende der Aufführung die Revolution losbrechen lässt: Das Spukschloss fällt in Trümmer, aus Kanistern schwappt Benzin auf die Bühne, Patriarchenland wird abgebrannt. Im Theater ist so was ganz einfach.

»Noch wach?« , Thalia Theater Hamburg, nächste Vorstellungen am 10., 19. und 24.9.