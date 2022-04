Im Arsenale liegt die Ukraine im ersten Stock. Die erste Treppe hinauf, vorbei an märchenhaft verdrahten Kleinplastiken aus der Türkei. Südafrika samt biographischer Fotokunst aus den Townships links liegengelassen, die großflächige Farbigkeit Luxemburgs durchmessen und schon ist der Biennale-Pavillon der Ukraine erreicht: eng und eingezwängt im Gang.

Ukrainische Installation »Fountain of Exhaustion«: Nicht unähnlich einer Champagner-Pyramide

Ungefähr einen Kilometer östlich liegt in den Giardini die venezianische Dependance des Invasors. Schräg unterhalb des deutschen Pavillons, bei dem dieses Jahr die Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn schichtweise bis aufs bloße Mauerwerk die unheilvolle (faschistische) Geschichte freilegt, steht der russische Länderpavillon, noch zur Zarenzeit in einer Art Fantasy-Historismus erbaut.

An diesem Samstag öffnet die 59. Kunstbiennale von Venedig, Monate früher als zuvor. Schon vor der Freigabe fürs kunstaffine Weltvolk, beim sogenannten Pre-Opening in der Woche nach Ostern, bildeten sich diesmal lange Schlangen am Eingang der Biennale-Ausstellungsstätten Arsenale und Giardini: Endlich wieder internationaler Kunstzirkus, fast wie vor Sars-CoV-2. Denn das Virus zwang die Kunst-Biennale sogar aus ihrem üblichen Rhythmus.

Turnusgemäß hätte sie voriges Jahr stattgefunden, im ungeraden Jahr 2021. Doch das ließ Corona nicht zu. Um so feiert sich nun die internationale Kunst-Community, trotz anhaltend hoher Omikron-Ansteckungen und trotz des Zerstörungsfeldzugs in der Ukraine.