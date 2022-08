In einem offenen Brief kritisieren 15 Künstlerinnen und Künstler ein Kunstwerk der Berlin Biennale. Es zeigt Fotos von Folterszenen aus dem Gefängnis Abu Ghuraib im Irak. Der französische Künstler Jean-Jacques Lebel hat in den Rieckhallen des Museums Hamburger Bahnhof aus den von US-Soldaten aufgenommenen Fotos von Erniedrigungen und Folterungen an irakischen Gefangenen ein Labyrinth des Schreckens gebaut: Großformatige Ausschnitte hängen als leinwandgroße Ausdrucke an Wänden und im Raum. »Lösliches Gift. Szenen aus der Zeit der amerikanischen Besatzung in Bagdad«, heißt die Installation. Vor dem Betreten des abgetrennten und von außen nicht einsehbaren Raumes werden Besucherinnen und Besucher auf die grausamen Darstellungen hingewiesen.