Die Bildhauerin Veronica Ryan erhält in diesem Jahr den Turner Prize , die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Die 66-Jährige wird für ihre Arbeiten über die sogenannte Windrush-Generation, Einwanderer aus früheren britischen Kolonien in der Karibik, sowie die Coronapandemie geehrt, wie die Veranstalter am Mittwochabend in Liverpool mitteilten. Sie ist damit die älteste Preisträgerin in der Geschichte des Turner-Preises.