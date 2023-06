Cool, exklusiv, teuer

Bauer zieht darin Parallelen zwischen einem Discobesuch und ihrem Eintritt in die NFT-Szene: »Stehe in der Schlange vor dem coolsten, exklusivsten, teuersten Klub der Welt. Bisschen so wie Soho House, nur in geil.« Madonna sei mit von der Partie, Snoop Dogg und Justin Bieber. »Das will man doch mal von innen sehen, oder?« Der Podcast wird über sechs Folgen zu einem erhellenden Blick durchs Schlüsselloch.

Marktmanipulation und Verdacht auf Nazisymbolik

Denn am BAYC-Süppchen kochten nicht nur Kryptonerds, sondern auch Promis und Investmentfirmen, Kunstauktionshäuser und renommierte Museen mit. Auch Vorwürfe gegen den Yacht Club gelangweilter Affen gab es, es ging um Schleichwerbung, Marktmanipulation, Verdacht auf Nazisymbolik.