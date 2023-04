Blauer Haken auf Twitter Endlich Geltung gegen Geld!

Was genau sollte das Häkchen noch mal belegen? Dass eine Person »wirklich« die ist, für die sie sich ausgibt? Dass sie relevant ist? Vielleicht relevanter als andere? Dass ihre Worte mehr Gewicht haben und ihre Argumente einer breiteren Streuung würdig sind? All so was. Vermutlich. Auf jeden Fall hatten sich da einige eine Veredelung er- ... ja, was eigentlich? Erspielt, im Meinungsgame? Erarbeitet, so richtig nine to five? Oder gar, man wagt es kaum auszusprechen: erkauft?