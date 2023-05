In gewisser Weise, räumt Boyle ein, habe er ein solches Buch bereits 2000 veröffentlicht. »Ein Freund der Erde«, sein einziger Science-Fiction-Roman, spielt im Jahr 2025 und verhandelt die gleichen Themen: »Der Verlust der Wälder und der Biodiversität, Klimakrise, die sozialen und politischen Folgen dieser Entwicklung – das alles hat uns viel schneller erreicht, als ich damals dachte.« Diesmal habe er untersuchen wollen, wie sich die Folgen der Erderwärmung auf eine normale US-Familie auswirkten. Und wie sich das wohl anfühlt, wenn sich winzige Widrigkeiten zur Katastrophe aufschaukeln.

Den Einwand, an Schauplätzen wie Kalifornien und Florida ein tendenziell elitäres Milieu schildern zu können, lässt er nicht gelten. Er hätte auch über den Mittleren Westen schreiben können, wo er fünf Jahre lang gelebt hat. Die Gegend habe »das fürchterlichste Wetter, das man sich überhaupt vorstellen kann. Sehr heiß im Sommer und sehr kalt im Winter, aber ohne die Gnade von Schnee. Nur starker Wind, der Dreck über gefrorene Hundehaufen weht«.

Rockstar der zeitgenössischen US-Literatur

Seine Einstellung zur Natur ist so ambivalent wie die Haltung zu seiner Heimat. Er liebt beides, gibt sich aber keinen Illusionen hin. Die Gegenkultur, der er als Sohn alkoholsüchtiger Eltern und ehemaliger Junkie entstammt, war oft Gegenstand seiner Literatur. Er gilt als Rockstar der zeitgenössischen US-Literatur, was auch am Aussehen liegen könnte. Chucks an den Füßen, Totenkopfring am Finger, Mütze auf dem drahtigen Haar.

So stellt man sich eher den gealterten Bassisten einer Band auf Abschiedstournee vor, nicht Schriftsteller: »Die Literatur hat mir das Leben gerettet«, sagt Boyle, »die Literatur und die Natur.« Er sei bei jeder Gelegenheit oben in den Bergen zum Wandern und »jeden Tag unten am Strand, allein, einfach als Geschöpf unter Geschöpfen«, das sich an der bloßen Existenz der Welt erfreut. Es könnte sein, dass er ein verkappter Hippie ist.

Im Gespräch umgibt ihn die allürenfreie Nonchalance des gealterten, aller Geldsorgen enthobenen Edelpunks. Aufhebens macht er weder um seine Arbeit noch um sich selbst. Seine Biografie kann er in zwei Sätzen zusammenfassen: »Aufgewachsen bin ich in New York und war nie westlicher als der Hudson River, bis ich nach Iowa auf die Universität ging. Ich lebte fünfeinhalb Jahre im Mittleren Westen, bevor meine Frau und ich nach Kalifornien zogen, weil mir dort eine Univer­sität einen Job gab. Das ist meine ganze Lebensgeschichte.«

Die Systemfrage stellen? Was würde das bringen?

Seinen speziellen Status als Außenseiter der Branche aber hat er sich hart erarbeitet. »Disziplin ist alles«, sagt er über das Schreiben. Nicht das Talent, nicht die Vision, nicht die Mission. Disziplin. Mit dieser eher bürgerlichen Tugend schrieb er in »Grün ist die Hoffnung« (1984) über Hippies, die Cannabis anbauen, in »Drop City« (2003) über eine romantische Kommune, die es ins harte Alaska verschlägt. »Die Terranauten« (2016) war vom Experiment der »Biosphäre 2« inspiriert, dem wissenschaftlichen Versuch, ein autarkes Ökosystem zu schaffen.

Gern näherte er sich in seinen Fiktionen auch den Biografien berühmter Charaktere, die allesamt Unverstandene waren. So beschäftigte er sich mit dem Sexualforscher Alfred Kinsey (»Dr. Sex«), dem Arzt und Frühstücksflockenerfinder John Harvey Kellogg (»Willkommen in Wellville«), dem LSD-Propheten Timothy Leary (»Das Licht«) oder dem Architekten seines Hauses in Montecito, Frank Lloyd Wright (»Die Frauen«).