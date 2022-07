In einem Tweet nahm Monkees-Sänger Micky Dolenz von dem Filmemacher Abschied: »Bedauerlicherweise ist Bob letzte Nacht verstorben«, schreibt Dolenz. »Aber ich hatte die Gelegenheit, ihm eine Nachricht zu schicken, in der ich ihm sagte, wie unendlich dankbar ich dafür bin, dass er etwas in mir gesehen hat. Ich danke dir von ganzem Herzen, mein Freund.«