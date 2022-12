Apple TV+ kündigte für die Doku außerdem Gespräche mit früheren Tenniskollegen wie John McEnroe, Björn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander und Michael Stich an. Die Regie führt Alex Gibney (»Enron: The Smartest Guys in the Room«, »The Armstrong Lie«, »Total Under Control«). Für seine Dokumentation »Taxi zur Hölle« wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet.