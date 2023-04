Der Berliner Fotograf Boris Eldagsen hat einen renommierten Preis abgelehnt und will damit eine Debatte über die Rolle Künstlicher Intelligenz in der Fotografie anstoßen. Die Sony World Photography Awards hatten Eldagsen mit seinem Werk »Pseudomnesia: The Electrician« als Preisträger gekürt, wie die BBC am Dienstag berichtete . Das düstere Bild zeigt zwei hintereinanderstehende Frauen verschiedener Generationen und ist Eldagsen zufolge teilweise mittels Künstlicher Intelligenz (KI) kreiert worden.