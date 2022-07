In meinem Artikel wagte ich damals die Prognose, dass sich Anfang Mai nach den für die Konservativen voraussehbar desaströsen Lokalwahlen eine Palastrevolte gegen den Premier formieren würde. Tatsächlich brauchte es dazu noch zwei Monate mehr und den konkreten Anlass – die fahrlässige Beförderung eines berüchtigten Grapschers, der sich an jungen konservativen Aktivisten vergangen hatte –, um einen gegen Johnson gerichteten »Herdeninstinkt« unter seinen Parteifreund:innen zu wecken.

Wozu wäre der selbstverliebte ewige Popstar Johnson heute fähig?

So drückte der selbstmitleidige Premierminister das zumindest in seiner »Rücktrittsrede« aus: »Wenn die Herde einmal in Gang kommt, dann kommt sie in Gang«, kommentierte er mit charakteristischer Hybris den Massenaustritt von 55 Mitgliedern seines eigenen Regierungsteams innerhalb von drei Tagen. Mittlerweile wissen wir, dass Johnson sich selbst davon nicht zum Selbstzweifel inspirieren ließ. Stattdessen schrieb er seine Rede und trommelte aus dem verbliebenen harten Kern seiner Ultras ein provisorisches »Caretaker«-Kabinett zusammen.

Die Schamlosigkeit dieses Manövers sollte eigentlich nicht verwundern, schließlich hatte Johnson auch nach seiner Machtübernahme im September 2019 schon 21 konservative Abgeordnete als Remainer/Verräter ausgeschlossen bzw. sogar eine Sitzungspause des Parlaments erzwungen, die nach zwei Wochen für rechtswidrig erklärt wurde – zwei spektakulär undemokratische Kraftakte, die heute dank der Tabuisierung toxischer Post-Brexit-Debatten kaum mehr Erwähnung finden.

Wozu also wäre die launische Diva Boris Johnson heute fähig? Eine seiner ehemaligen Liebhaberinnen, Petronella Wyatt, Ex-Herausgeberin des konservativen Wochenblatts »The Spectator«, löste am Samstag kurzfristig Panik in konservativen Kreisen aus, als sie auf Twitter enthüllte, Johnson werde am Montag als Premier zurücktreten und gleichzeitig zur Wiederkandidatur als konservativer Parteichef antreten. Alles nur ein Scherz, beruhigte Wyatt vier Stunden später (und nach Parteistatut übrigens auch technisch unmöglich). Andere in Westminster unken, dass Johnson ein längerfristig angelegtes Comeback im Stil des Stehaufmännchens Silvio Berlusconi plane.

Ist es also doch nicht das Ende des Fat Elvis? Bei der Sonntagsfrage – okay, in Großbritannien wird am Donnerstag gewählt, also Donnerstagsfrage – liegt Labour derzeit bei 45 Prozent. 14 Punkte vor den Konservativen. In Johnsons Kopf erscheint so ein Tief wohl bloß als die Basis für sein Comeback (nach jemandes anderen Wahlniederlage), und gerade dafür gibt es in der Popwelt reichlich lehrreiche Vorbilder.

Der bloße Vergleich verursacht mir als Fan zwar Schmerzen, aber: Wer erinnert sich heute noch daran, dass etwa The Who, die es trotz des Todes von zwei Mitgliedern im 58. Jahr ihres Bestehens immer noch gibt (als Band sind sie genau so alt wie Johnson), eigentlich schon vor 40 Jahren eine vermeintliche Abschiedstournee mit miesen Kritiken spielten? Allerdings: Vor ihrer ersten Rückkehr 1989 hielten The Who immerhin sieben Jahre Pause, unterbrochen nur durch die gute Tat der Teilnahme an Live Aid.