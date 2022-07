Der Gastronom Ievgen Klopotenko, ein in der Ukraine bekannter Fernsehkoch , hatte schon 2020 eine Initiative gestartet, um den Borschtsch als immaterielles Kulturerbe seines Heimatlandes anerkennen zu lassen. 2021 stellte das ukrainische Kulturministerium einen entsprechenden Antrag – analog zu koreanischem Kimchi oder neapolitanischer Pizza. Ein Anlass soll der Tweet eines russischen Landesaccounts gewesen sein, in dem Borschtsch als »eines von Russlands berühmtetsten und beliebtesten Gerichten« bezeichnet wurde. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine startete Klopotenko eine Aktion unter dem Slogan »Make Borscht Not War«.