Gemeinsam mit dem Musiker Marilyn Manson verantwortete Lynch 2010 in Wien auch die Ausstellung »Genealogien des Schmerzes«. Im Zusammenhang mit aktuellen Missbrauchsvorwürfen gegen Manson klingen Titel wie der des gezeigten Bildes beklemmend: »Elizabeth Short as Snow White, You're sure you will be comfortable?« (Elizabeth Short als Schneewittchen: Bist du sicher, dass es dir gut gehen wird?)