Kunstausstellung in Finnland Brad Pitt gibt sein Debüt als Bildhauer

Es sei das erste Mal, dass der US-Schauspieler seine Werke der Öffentlichkeit zeige, erklärte das Sara Hildén Art Museum in Tampere im Südwesten Finnlands. Pitts Skulpturen sind Teil einer größeren Ausstellung des britischen Künstlers Thomas Houseago. Darin wird auch eine Keramikserie des australischen Musikers Nick Cave gezeigt. Die Ausstellung trägt folgenden Titel: »Thomas Houseago – WE with Nick Cave and Brad Pitt« . Sie ist noch bis zum 15. Januar zu sehen.