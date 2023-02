Die Brit Awards zählen neben den in Los Angeles verliehenen Grammys zu den wichtigsten Musikpreisen der Welt. Seit dem vergangenen Jahr sind die »Brits»-Kategorien nicht mehr nach Geschlechtern getrennt. Die Verantwortlichen reagierten damit auf Kritik von Sänger Sam Smith, der sich als non-binär identifiziert und beklagt hatte, in keiner Kategorie nominiert werden zu können. Am Samstagabend war Smith zusammen mit Kim Petras für das Duett »Unholy« in der Kategorie »Song des Jahres« im Rennen gewesen, wo er aber Styles mit »As It Was« den Vortritt lassen musste.