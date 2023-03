US-Präsident Joe Biden will Rockstar Bruce Springsteen und Designerin Vera Wang mit der bedeutendsten Kulturauszeichnung der US-amerikanischen Regierung auszeichnen. Die beiden sollen an diesem Dienstag neben anderen Künstlern wie Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus oder Soulsängerin Gladys Knight die »National Medal of Arts« erhalten. »Seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein«, schrieb das Weiße Haus etwa über den 73-jährigen Musiker Springsteen. Designerin Wang, 73, mache Schönheit und Stil für alle zugänglich.