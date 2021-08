Literatur-Shootingstar Bryan Washington Was ist Zuhause?

In dem Roman »Dinge, an die wir nicht glauben« geht es vordergründig viel um Sex und japanisches Essen. Dahinter steht die Frage, was Zuhause bedeutet: Ist es ein Ort, eine Person, ein Gefühl? Und kann sich die Antwort ändern?