Nachdem sich in dieser Woche bereits der Kulturausschuss mit dem Antisemitismus-Eklat der Documenta befasst hatte, debattierte man am Donnerstag auch im Bundestag. Dort war man sich nicht einig, wie man mit der Aufarbeitung und den daraus entstehenden Maßnahmen verfahren will. Wie erwartet scheiterten die Anträge der CDU/CSU-Fraktion und der AfD.