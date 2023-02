Dafür wird er in den Neunzigern von jungen Künstlern wiederentdeckt, die die Songs lieben, die unter der Easy-Listening-Oberfläche des Bacharach-Sounds liegen. Elvis Costello arbeitet mit ihm zusammen und der Oasis-Sänger Noel Gallagher sagt einmal, er würde als glücklicher Mann sterben, wenn ihm jemals ein Song gelänge, der nur halb so gut sei wie »This Guy’s in Love with you«.

Nun ist Burt Bacharach gestorben. In seinem Haus in Los Angeles. Ein Mann, der einige der schönsten Popoberflächen in die Welt entsandt hat, die die Menschheit kennt – und der wahrscheinlich genau wusste, dass das Wasser genau dort besonders tief ist, wo es wohlgeordnet und friedlich aussieht.