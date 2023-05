Die Organisatoren von Cannes hatten bereits im Vorfeld angekündigt, Ford eine »außergewöhnliche Ehrung« zuteilwerden zu lassen. Der 80-Jährige hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: von Han Solo in der »Krieg der Sterne«-Saga über »Blade Runner« bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in Steven Spielbergs »Jäger des verlorenen Schatzes« seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.