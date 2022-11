»Zeit für eine Neubewertung und Neubetrachtung«

Die vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg geförderte Auszeichnung, einer der am höchsten dotierten Preise des europäischen Theaters, sollte am 20. November im Stuttgarter Schauspielhaus an die 84-jährige britische Schriftstellerin überreicht werden. In ihrer ursprünglichen Preisbegründung hatte die Jury Churchills »ausgesprochen engagiertes Werk« gelobt: Sie habe in ihren zahlreichen Stücken »unterschiedliche Machtstrukturen scharf herausgearbeitet«. Ihre Stücke seien »bekannt, aber nicht berühmt« und würden nur noch selten gespielt. »Zeit für eine Neubewertung und Neubetrachtung«, endete die Begründung.