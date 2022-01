»Sex and the City«-Schauspieler Chris Noth offenbar aus Staffelfinale gestrichen

Eine Szene mit Chris Noth ist Berichten zufolge aus der »Sex and the City«-Fortsetzung »And Just Like That« geschnitten worden. Zuvor hatten mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen den »Mr. Big«-Darsteller erhoben.