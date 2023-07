TV-Geschichte schrieb Quadflieg aber auch schon 1977, mit Wolfgang Petersens damals spektakulärem »Tatort: Reifezeugnis«. Darin verführt er als Lehrer eine seiner Schülerinnen, gespielt von Nastassja Kinski.

Christian Quadflieg wurde am 11. April 1945 im schwedischen Växjö als eines von fünf Kindern des Schauspielers Will Quadflieg (1914-2003, »Faust«) geboren. Nach der Schulzeit in Hamburg bewarb er sich an der Bochumer Schauspielschule – und fiel zunächst durch. Engagements in Oberhausen, Wuppertal und Basel folgten. Ab 1974 wirkte Quadflieg als freier Schauspieler an namhaften Häusern in Hamburg, Berlin, München, Zürich und Wien sowie bei den Salzburger Festspielen in großen Klassikerrollen.