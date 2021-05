Kulturelle Vielfalt und Integration Civis-Medienpreis für Podcasterinnen von »Rice and Shine«

Die beiden Journalistinnen Vanessa Vu und Minh Thu Tran erinnern in einem Podcast an einen Mordanschlag von Rechtsradikalen in Hamburg im Jahr 1980 – dafür erhalten sie den »Top Award« der Civis-Stiftung.