Nun hat sich eine Gruppe jüdischer Bürgerinnen und Bürger für einen offenen Brief zusammengeschlossen, in dem sie Stellung beziehen gegen die prominente Roth-Unterstützung. Für ihren Belang übernehmen die 160 Unterzeichnenden den Titel »Nicht in unserem Namen« – richten ihn aber gegen die Unterzeichnenden der vorherigen Petition.

In dem neuen Statement heißt es unter anderem zur Documenta fifteen und der Rolle Roths, so wie sie von den Unterzeichnenden wahrgenommen wird: »Obwohl die weltweit bedeutendste Kunstausstellung seit Jahren wegen Antisemitismus in der Kritik steht und trotz mehrfacher Hinweise seitens jüdischer Bürger und Institutionen im Vorfeld von documenta fifteen und dessen Nähe zur antisemitischen BDS-Bewegung zeigte sich Claudia Roth gleichgültig, passiv und unbeeindruckt. Sie war mitverantwortlich dafür, dass übelste volksverhetzende Darstellungen von Juden gezeigt wurden, wie man sie in Deutschland zuletzt in der Nazizeit und im ›Der Stürmer‹ gesehen hat. Wir möchten betonen: Die Werke, die gezeigt wurden, waren nicht ›nur‹ gegen Israel gerichtet, sondern gegen sämtliche Juden auf der Welt und damit auch gegen uns.«