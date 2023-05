Roth hatte auf Einladung des Zentralrats der Juden in Deutschland an der Veranstaltung am Freitag vergangener Woche in Frankfurt am Main teilgenommen. Während ihres Grußworts kam es zu lautstarken Protesten einzelner Personen im Publikum. Zur Begründung wurde unter anderem auf die Debatten über die Documenta Fifteen in Kassel verwiesen, bei der 2022 Arbeiten als antisemitisch kritisiert wurden.