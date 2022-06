In dem Papier fordert Roth zudem die Aufarbeitung der aktuellen Lage. Selbstkritik gibt es keine, lediglich die Vorgängerregierung sieht sie in der Mitverantwortung. Der Rückzug der Kulturstiftung des Bundes aus dem Aufsichtsrat der Documenta im Jahre 2018 sei ein »schwerer Fehler« der alten Koalition gewesen. Diese Kulturstiftung ist es, über die Bundesmittel an die Documenta fließen, für die jetzige 15. Ausgabe sind es 4,5 Millionen Euro. Insgesamt liegt der Etat der Documenta bei über 40 Millionen Euro.