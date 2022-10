Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) und der Vorsitzende des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, sprechen dem Bericht zufolge sogar von 1,8 Milliarden Euro. »Wie viel Geld tatsächlich noch da ist, ermitteln wir gerade zusammen mit dem Bundesfinanzminister«, sagte Roth.

Gleiche Coronamaßnahmen für alle Bundesländer

Bei der Bewältigung der Energiekrise bei den Kultureinrichtungen sieht sie auch die Bundesländer in der Pflicht. »Lasst uns gemeinsam gleiche Regeln und gleiche Maßnahmen ergreifen«, appellierte die Staatsministerin. »Es darf nicht noch mal passieren, dass Konzerte mit internationalen Acts gar nicht stattfinden können, weil in Nordrhein-Westfalen die Regeln ganz anders sind als in Bayern oder Berlin.«